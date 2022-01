Bauausschuss tagt in der Alten Turnhalle

Niederstetten. Eine Sitzung des Ausschusses für Bau-, Wohnungswesen und Umwelt des Gemeinderates Niederstetten findet am Mittwoch, 9. Februar, um 19.30 Uhr in der Alten Turnhalle, Seestraße 2, in Niederstetten statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tagesordnung

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: Bausachen: Umbau eines bestehenden Wohnhauses mit Aufstockung sowie Neubau eines Wohnhauses auf eine geplante Doppelgarage, Flurstücknummer 51, 51/2, 51/3 und 51/4, Mittelgasse 2, Niederstetten, Gemarkung Niederstetten; Wohnhausneubau mit Garage, Flurstücknummer 185, Lüfflingsbergstraße, Niederstetten, Gemarkung Vorbachzimmern; Umnutzung vorhandener Schweinestall zum landwirtschaftlichen Geräte- und Lagerraum, Flurstücknummer 60, Herrenzimmern 6, Niederstetten, Gemarkung Herrenzimmern ; Umnutzung Lagerraum zu Sanitärräumen mit einem barrierefreien WC, Flurstücknummer 10, Zehntscheuergasse 1, Gaststätte Löwen, Niederstetten, Gemarkung Niederstetten. Ferner stehen „Bekanntgaben“ sowie „Verschiedenes“ auf der Tagesordnung. Für den Zutritt zur Ausschussitzung gilt die 3G-Regel. Es gilt während der gesamten Sitzung die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2