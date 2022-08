Neuralgische Punkte erkundet

Mudau. Unter dem Motto „auf die Räder fertig los – um Mudau und Umgebung“ lud dieser Tage der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, gemeinsam mit dem CDU-Gemeindeverband Mudau zur Radtour ein. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die Interessierten gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger auf Erkundungstour durch die odenwälder Flächengemeinde.

Zum Auftakt nahm die Radlergruppe das Sanierungsgebiet im Ortskern von Mudau in Augenschein. „Die Innenentwicklung Mudau ist beispielhaft“, resümierten die Beteiligten. Gerade Programme wie das Stadtsanierungsprogramm oder das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), welches in Hauks Ministerium angesiedelt ist, seien laut Rippberger echte Belebungsinstrumente. „Neben der Innenentwicklung sei jedoch auch eine gesunde Erschließung von Baugebieten notwendig um Leben im Ländlichen Raum halten zu können“, erläuterte Bürgermeister Rippberger den Radlern. Beispielhaft zählte er unter anderem die Baugebiete Struthäcker II in Langenelz und Neuer Garten II in Scheidental auf, welche man später noch gemeinsam mit dem Rad besuchte.

In Scheidental angekommen gab Peter Haas sämtliche Erläuterungen zu seinem landwirtschaftlichen Betrieb. Unter anderem gab er Landwirtschaftsminister Peter Hauk einige bedeutende Praxiserfahrungen zum Thema Biogas und Düngeverfahren mit auf den Weg nach Stuttgart.

Stopp an der Kreisstraße

Zwischen Waldauerbach und Schloßau stoppten die Radler und von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger den aktuellen Stand zur Sanierung der dortigen Kreisstraße K 3969 zu erfahren. Die Sanierungsmaßnahme samt Radwegneubau soll bereits in einigen Wochen starten, was besonders auch durch Fördermittel des Landes aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) ermöglicht wird. „Lange schien es unmöglich, dass solche Strecken überhaupt noch saniert werden. Lange stellte sich das Verkehrsministerium quer, den tatsächlichen Fahrbahnzustand für eine rasche Sanierung in Betracht zu ziehen, viel eher lag der Fokus des grünen Verkehrsministers darauf, nur Strecken mit hoher Befahrung zu sanieren. Quasi wären da alle Straßen im Neckar-Odenwald-Kreis herausgefallen. Ich bin froh, dass wir ihn als CDU dazu drängen konnten auch Straßen im Ländlichen Raum bei der Sanierung nicht zu vergessen. Die Strecke Waldauerbach-Schloßau ist deshalb ein erster Gewinner der geänderten Verwaltungsvorschrift“, so Peter Hauk.

Auf dem weiteren Weg zurück in Richtung Mudau machte sich die Radfahrgruppe noch ein Bild der Innenentwicklung in Mörschenhardt und Donebach. Beim gemütlichem Beisammensein im Golfclub Mudau ließ die Gruppe nach rund 20 zurückgelegten Kilometern den informativen Nachmittag ausklingen.