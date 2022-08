Tauberbischofsheimerin erhielt Einblick in Arbeit der Politiker

Odenwald-Tauber. Jura-Studentin Lea Braun aus Tauberbischofsheim begleitete die Bundestagsabgeordnete Nina Warken auf ihrer Sommertour durch den Wahlkreis Odenwald-Tauber und erhielt Einblicke in das Berliner Büro der CDU-Politikerin. Bei ihrem vierwöchigen Pflichtpraktikum gab es Antworten auf Fragen wie etwa: Wie sieht der Arbeitsalltag von Abgeordneten aus und wie genau werden die Interessen der Bürgerinnen und Bürger nach Berlin übermittelt?

© Büro Warken

In der Heimat konnte Braun die Abgeordnete bei zahlreichen Terminen begleiten. So besichtigten sie etwa gemeinsam mit der Landesministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, und dem Landesminister für den Ländlichen Raum Peter Hauk den Bahnhof in Osterburken. Hier stand das Förderprogramm „Wohnen im Kulturdenkmal“ des Landes Baden-Württemberg im Mittelpunkt.

Darüber hinaus gewann Braun Einblicke in den Umbau des Matthias-Grünewald-Gymnasiums in Tauberbischofsheim, durfte Warken bei Einladungen von regionalen Betrieben begleiten und lebendige Diskussionsrunden mitverfolgen. „Die Gespräche von Frau Warken mit Vertretern des Landes sowie von Städten und Gemeinden waren besonders spannend. Sie zeigten, wie Kommunal-, Landes- und Bundespolitik ineinandergreifen und wie die drei Ebenen kooperieren“, so Braun.

Die vielen Veranstaltungen und der straffe Zeitplan hätten deutlich gemacht, wie anspruchsvoll es für Abgeordnete sei, alle Interessen und Einladungen aus dem Wahlkreis wahrnehmen zu können.

In Berlin konnte die Studentin mitverfolgen, wie die Wahlkreisanliegen dort umgesetzt werden. „Bemerkenswert waren dabei das hohe Organisationstalent der Mitarbeiter sowie der enge und kollegiale Kontakt zwischen Frau Warken und ihrem Team“, erklärte Braun.

Wie es abschließend in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, konnte die Jura-Studentin nicht zuletzt ihre theoretischen Kenntnisse des öffentlichen Rechts in der Praxis vertiefen. „Ich habe einen tollen Einblick in die Strukturabläufe und Prozesse des Bundestages und in die Arbeitsabläufe einer Bundestagsabgeordneten gewonnen. Es war sehr beeindruckend, Frau Warken bei ihren vielfältigen Aufgaben zu erleben“, so Braun.