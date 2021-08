Auch im Odenwald machte sich in den vergangenen Jahren die Trockenheit in den Wäldern bemerkbar. Nicht zuletzt waren die trockenen Bedingungen auch optimal für die Verbreitung des Borkenkäfers. Optimistisch zeigte sich Forstminister Peter Hauk bei einem Besuch mit Bundestagskandidatin Nina Warken beim Sägewerk Schröpfer in Mudau.

Nachhaltige Holzwirtschaft

„Die lange Kälte im

...