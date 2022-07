Götzingen holt die Silbermedaille

Götzingen. Der Buchener Stadtteil Götzingen hat sich beim diesjährigen Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ die Silbermedaille gesichert. Sechs weitere Dörfer holten ebenfalls Silber, fünf Dörfer errangen die Goldmedaille. Für den im nächsten Jahr stattfindenden Bundesentscheid hat sich Lautern, Teilgemeinde der Stadt Heubach (Ostalbkreis), qualifiziert. „Ich gratuliere allen Teilnehmergemeinden zu diesem hervorragenden Ergebnis und wünsche Lautern viel Erfolg beim bevorstehenden Bundesentscheid. Es ist sehr beeindruckend, was sich in den Teilnehmerdörfern trotz der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie während des Wettbewerbs bewegt hat und welche Impulse von diesem Wettbewerb ausgehen können“, sagt der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL.

Die Teilnahme am Wettbewerb habe die Bürgerinnen und Bürger dazu bewegt, sich beispielsweise im Rahmen einer Zukunftswerkstatt über die Entwicklung ihres Dorfes und ihrer Heimat bewusst Gedanken zu machen, so der Minister. „Es wurden Ziele gesetzt und Handlungsbedarfe eruiert. Aus solchen Prozessen entstehen wertvolle Ideen und Projekte, welche im Schulterschluss von Bürgerschaft und Verwaltung tatkräftig umgesetzt werden. Der Wettbewerb hat der Entwicklung der Dörfer einen spürbaren Schub gegeben. Vor allem aber wurde auch die Dorfgemeinschaft weiter gestärkt“, erklärte Peter Hauk.

„Ziele weiter verfolgen“

„Mit dem einen Auge bin ich ein wenig traurig, mit dem anderen kann ich aber guten Gewissens sagen, dass Götzingen alles gegeben hat und wenn eine Gemeinde wohl besser gewesen ist, dann ist das so völlig in Ordnung. Gerne wäre ich mit Götzingen in den Bundesentscheid gegangen, aber wir werden unsere Ziele weiter verfolgen, ob mit Wettbewerb oder ohne“, sagt Ortsvorsteherin Daniela Gramlich. Am Mittwochvormittag hatte sich der Stadtteil der Jury des Wettbewerbs präsentiert (wir berichteten).

Auch für Bürgermeister Roland Burger ist die Silbermedaille keinesfalls ein schlechtes Ergebnis. „Götzingen hat bei großer Konkurrenz durch ganz viel Zusammenhalt, Kreativität und mit Liebe zum Detail geglänzt. Für mich ist Götzingen in jedem Fall ,Sieger der Herzen’. Noch wichtiger ist: Die angestoßenen Projekte haben zweifellos nachhaltig positive Wirkungen auf die Entwicklung des Dorfes. Mit Respekt kann man feststellen: Götzingen gestaltet seine Zukunft mit großem Engagement“, kommentiert Buchens Stadtoberhaupt die Ergebnisse des Landesentscheids.

Glückwünsche zur Silbermedaille überbrachte auch Landrat Dr. Achim Brötel. Er schrieb Ortsvorsteherin Daniel Gramlich: „Zu diesem herausragenden Erfolg gratuliere ich der gesamten Dorfgemeinschaft im Namen des Neckar-Odenwald-Kreises, aber auch ganz persönlich von Herzen. Beim Besuch der Bewertungskommission am vergangenen Mittwoch war deutlich zu spüren, dass in Götzingen allenthalben Aufbruch herrscht. Mir imponiert dabei sowohl das ausgesprochen planvolle Vorgehen auf allen zentralen Zukunftsfeldern wie auch die Art und Weise, wie die Menschen vor Ort sich in diesen Prozess aktiv mit einbringen, sehr.“

Brötel weiter: „Das ist eine hervorragende Ausgangsbasis, auf der man jetzt weiter aufbauen kann. Natürlich ist die Silbermedaille zunächst einmal hochverdienter Lohn für das, was war. Ich hoffe aber zugleich, dass diese besondere Auszeichnung vor allem auch Ansporn und Motivation ist, um den gemeinsam begonnenen Weg jetzt auch für das gesamte Dorf gemeinsam fortzusetzen. Weiter so.“ pm/mg