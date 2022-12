Adventliche Romantik in Mudau

Mudau. Kalt genug war es für den leckeren Glühwein beim 12. Mudauer Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren Zwangspause. Dennoch hätte ein Hauch von Schnee das schöne weihnachtliche Ambiente unterhalb des Alten Rathauses noch mehr bereichert. Doch dafür gaben die Schüler der Grundschule Mudau unter Leitung vom Martina Braun stimmlich und mit der Mundharmonika wirklich alles in einem musikalischen Eröffnungsprogramm mit Liedern wie „Alle Jahre wieder“, „Ein kleines Licht“, „Klingeling“, aber auch so modernen Stücken wie „Frohe Weihnacht, merry Christmas“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Ortsvorsteher Walter Thier brachten die Begeisterung des großen Publikums mit einem dicken Dankeschön an die kleinen Musiker zum Ausdruck und stellten kurz das Angebot des kleinen, aber feinen und stimmungsvollen Weihnachtsmarktes vor. Dieser bot neben allerlei kulinarischen Leckereien wie Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst und Christstollen auch Stände mit Gestricktem und anderen Handarbeiten, Schmuck, Büchern von der Bürgerstiftung, Spielsachen vom Pfadfinderbund Süd, wunderschönen Dekoartikeln aus Holz und Accessoires. Außerdem dankte Rippberger der neuen Marktleiterin Luna Bianco und ihrem Team für die gelungene Vorarbeit und das Verteilen der Nikoläuse an die Sängerschar, bevor er den Weihnachtsmarkt mit leiser Hintergrundmusik für eröffnet erklärte. Er freute sich, dass der Mudauer Weihnachtsmarkt über das tolle Angebot hinaus nicht nur ein Treffpunkt zur Kommunikation ist, sondern gleichzeitig dazu anregte, seinen Mitmenschen wieder Zeit zu schenken zum Zuhören, Helfen oder einfach nur Dasein. Am Sonntag bereicherte der „Musikverein Harmonie 1872 Mudau“ den Markt durch ein einstündiges Programm. Außerdem sorgte ein Hauch von Schnee für zusätzliche Romantik. L.M.