Vom Apfelsaft zum „sozialen“ Apfelsaft

Mosbach. Alljährlich finden zur Apfelernte-Saison bei der Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (Digeno) Projekttage zum Thema Apfelsaft statt.

Im Rahmen der „Step“-Qualifizierungsmaßnahmen, die arbeits- und ausbildungsplatzsuchenden Personen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt helfen, machen sich die Teilnehmer gemeinsam daran, Äpfel von Streuobstwiesen zu Apfelsaft zu verarbeiten.

So werden innerhalb eines mehrtägigen Projekts zunächst Äpfel aufgelesen, von Hand in grobe Stücke geschnitten und dann durch eine händische Presse zu Saft gepresst. Seit nunmehr über zehn Jahren wird dieses Projekt durch Armin Englert von der Brennerei Englert aus Gundelsheim unterstützt, der sich trotz kleiner Mengen stets dazu bereit erklärt, für den finalen Schritt der Pasteurisierung mit seiner mobilen Abfüllanlage vor Ort zu kommen und den Apfelsaft abzufüllen.

„Wir freuen uns, dass die Projekttage bei den Teilnehmenden in diesem Jahr wieder so großen Anklang gefunden haben, nicht zuletzt durch Armin Englerts außerordentliches Engagement. Wir sind sehr froh, dass er bereits signalisiert hat, auch weiterhin dieses beispielhafte Projekt unterstützen zu wollen“, so die Projektleiterin Anica Carabetta.

Der abgefüllte Apfelsaft kommt zum einen den Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst zu Gute, darüber hinaus werden immer wieder auch andere soziale Einrichtungen, wie der DRK-Tafelladen, bedacht.