Apfelsaft hergestellt

Großrinderfeld. Unter dem Motto „Der Apfelbaum – Durstlöscher und Lebensraum“ trafen sich alle Kinder ab der ersten Klasse mit der Großrinderfelder Naju, um Äpfel zu ernten und Apfelsaft daraus zu machen. In der Streuobstwiese am Ortsrand machten sich alle gleich fleißig an die Arbeit. Mit Hilfe von Schüttelhaken und voller Eifer waren schnell die mitgebrachten Eimer gefüllt. Nach einem gründlichen Apfelbad wurden mit vereinten Kräften alle Äpfel durch den Häcksler gedreht und anschließend in der kleinen Kelter gepresst. Einige wunderten sich über die Farbe und den Geschmack des frisch gepressten Apfelsafts aber alle waren sich einig, dass er sehr lecker schmeckt. Bild: Naju

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Rosenberg Kindergartenkinder sammelten fleißig Äpfel Mehr erfahren