Spielplatzpiraten sorgen für Fitness

Obrigheim/Buchen. Die „Spielplatzpiraten“ kapern am Donnerstag, 14. Oktober, den Schulhof in Obrigheim. Mit dabei ist das Team der Piraten mit allem was dazugehört, also Basteln, Spielen, Fußball, Spiele-Anhänger und mehr.

Oliver Caruso und Nico Müller

Unterstützung bekommen die Piraten diesmal von zwei erfolgreichen Olympia-Teilnehmern: Nico Müller und Oliver Cariso werden den ganzen Nachmittag mit ihrem Team vor Ort sein. Neben Fitness-Einheiten für Kinder jeweils um 15, 16 und 17 Uhr stehen die Jungs beratend zur Seite.

Ebenfalls im Gepäck haben die Piraten „ein paar Lichter“, eine Anlage und einen DJ, der für die passende Party-Stimmung sorgt.