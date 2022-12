Preis für digitales Angebot

Mosbach. MPDV Mikrolab GmbH mit Stammsitz in Mosbach erhielt im Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ in der Kategorie „Schule- Wirtschaft-Starter“ eine Auszeichnung und belegte den ersten Platz. Staatssekretär Michael Kellner zeichnet das Bildungsengagement des IT-Unternehmens mit dem SchuleWirtschaft-Preis 2022 aus. Das bundesweite Netzwerk SchuleWirtschaft würdigt mit dem Preis das innovative Unternehmen aus dem Odenwald für sein herausragendes Engagement zur Nachwuchsförderung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit eigens konzipierten Bildungsangeboten ermöglicht die MPDV Schülerinnen und Schülern erste Einblicke in ein modernes IT-Unternehmen und unterstützt sie bei ihrer Berufsorientierung und Studienwahl. In unterschiedlichen Workshops können sich die Jugendlichen praxisbezogen und spielerisch mit aktuellen IT-Themen auseinandersetzen und den Arbeitsalltag bei der MPDV kennenlernen.

Die Kooperationen der MPDV mit Schulen in der Region und darüber hinaus haben Tradition. „Der enge Austausch mit Schülern und Lehrkräften und die sich daraus ergebenden Synergien sind für die Nachhaltigkeit unseres unternehmerischen Handelns und damit für das gesamte Unternehmen von großer Bedeutung und fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Mit unserem Engagement fördern wir die digitale Bildung und machen uns mit unseren Bildungsangeboten für die Sicherung von qualifiziertem Nachwuchs in der Region stark. Über den Preis freuen wir uns sehr und sehen darin eine Würdigung unseres Engagements.“, sagt Nathalie Kletti, Geschäftsführerin der MPDV.

Mehr zum Thema „Artur Fischer-Erfinderpreis“ Tüftler gesucht Mehr erfahren Firma Lauda „Hey Alter – Alte Rechner für junge Leute“ Mehr erfahren

Pascal Göltl, der als Projektleiter die Auszeichnung in Berlin entgegennehmen durfte, entwickelt und organisiert die MPDV-Bildungsangebote. Er selbst hatte seinen ersten Kontakt zur MPDV im Rahmen eines Schulbesuchs. Heute koordiniert er als Junior-Manager den Bildungsbereich MPDV@School und weiß aus eigener Erfahrung, wofür sich Jugendliche interessieren und wie man sie für technische Berufe begeistert: „Als innovatives IT-Unternehmen sind wir mit unserer Expertise im Bereich Smart Factory ein maßgeblicher Wegbereiter der Digitalisierungsstrategie. Durch unsere Workshops erfahren Kinder und Jugendliche die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Transformation und der Programmierung aus erster Hand und im direkten Austausch mit unseren Fachleuten.“, so Pascal Göltl, Projektleiter bei der MPDV.

Die Jury des SchuleWirtschaft-Preises würdigt das Engagement wie folgt: „Das digitale Informationsangebot über Bildungs- und Berufsmöglichkeiten für junge Menschen wächst stetig – doch welcher Weg wirklich passt, erfahren sie am besten in der Praxis. Deshalb braucht es eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft. Wir freuen uns daher besonders, so viele Preisträgerinnen und Preisträger zu sehen, die an genau dieser Schnittstelle einen richtig guten Job machen. Das stimmt uns hoffnungsvoll und positiv für die Zukunft.“