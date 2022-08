Neue Decke auf Fahrbahn

Auerbach/Oberschefflenz. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden die Fahrbahndecke auf der B 292 zwischen Oberschefflenz und Auerbach auf einer Länge von 2,2 Kilometern sowie der Kreuzungsbereich der K 3591 Richtung Unterschefflenz saniert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 5. September, und werden voraussichtlich bis Freitag, 21. Oktober, abgeschlossen. In diesem Zeitraum wird die B 292 zwischen Oberschefflenz und Auerbach voll gesperrt. Der Kreuzungsbereich K 3591 bleibt vorerst befahrbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung sind entlang der B 292 erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden, so dass die Fahrbahndecke saniert werden muss. Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der Baustellenbereich beginnt kurz vor dem Ortsausgang Oberschefflenz nach der Abzweigung „Lerches“ und verläuft Richtung Auerbach bis zur Grenze Gemarkung Elztal.

Zunächst wird in Bauabschnitt eins und zwei auf der gesamten Strecke die vorhandene Asphaltdeckschicht abgefräst und bei Bedarf die darunterliegende Asphalttragschicht stellenweise erneuert. Auf einem Teilabschnitt wird im Anschluss eine zusätzliche Asphaltbinderschicht eingebaut und auf der kompletten Strecke eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Ebenso werden die Wege und Zufahrten mit einer neuen Asphalttragdeckschicht angeglichen.

Mehr zum Thema Fahrbahnbelag wird erneuert Kreisstraße 3968 ist zurzeit voll gesperrt Mehr erfahren B 292 Adelsheim: Eckenbergtunnel wird wegen Reinigungsarbeiten gesperrt Mehr erfahren

Nach der Asphaltierung wird der gesamte Streckenabschnitt mit neuen Leitpfosten ausgestattet, die Bankette werden angeglichen und das Fahrzeugrückhaltesystem er-neuert. Für den Zeitraum der Vollsperrung wird der gesamte Verkehr örtlich umgeleitet.

Die Umleitung für den Verkehr in Richtung Mosbach ist ab Oberschefflenz über Rittersbach auf die B 27 in Richtung Mosbach ausgeschildert. Der von Mosbach kommende Verkehr in Richtung Osterburken wird während der Vollsperrung über Unterschefflenz nach Oberschefflenz zurück auf die B 292 Richtung Osterburken umgeleitet.

Im letzten und dritten Bauabschnitt wird der Kreuzungsbereich der B 292 / K 3951 Richtung Unterschefflenz erneuert. Hierzu muss die Zufahrt der K 3951 auf die B 292 gesperrt werden. Über den Zeitpunkt der Sperrung des Kreuzungsbereichs sowie die Umleitung wird in einer gesonderten Mitteilung informiert.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 850 000 Euro und werden vom Bund getragen.