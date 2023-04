Meisterlich und vielfältig

Mosbach. Drei Mosbacher Chöre wurden im Herbst für ihre Qualität vom Badischen Chorverband ausgezeichnet. Der 12. Badischer Chorwettbewerb fand im Oktober in Bruchsal statt.

Die höchste Auszeichnung – den Titel „Meisterchor“ – brachten gleich drei Chöre aus der Region Mosbach mit nach Hause: der NKG Frauenchor in der Kategorie Vocal Jazz/Pop/Gospel mit Combobegleitung, der NKG Männerchor in der Kategorie Männerchor und Chor Royal in der Kategorie Vocal Jazz/Pop/Gospel a cappella. Alle drei Chöre führen den Titel Meisterchor für vier Jahre. Ein Konzert mit allen drei Meisterchören findet am Samstag, 22. April um 19 Uhr in der Odenwaldhalle in Lohrbach statt.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Kindlers Buchhandlung und Neugebauer Haushaltswaren in Mosbach.