Autofahrer bedroht und verletzt

Mosbach. Zu einem noch unklaren Vorfall kam es nach Angaben der Polizei am Freitag in der Anton-Gmeinder-Straße in Mosbach.

Gegen 12 Uhr war dort ein 21-Jähriger mit einem schwarzen AMG-Mercedes unterwegs. Als er wegen eines plötzlich vom Straßenrand losfahrenden Autos abbremsen musste, schloss von hinten der Fahrer eines grauen oder silbernen VW Caddy, älteres Baujahr, mit dem Städtekennzeichen „PS“ auf.

Baseballschläger als Waffe

Sowohl der 21-Jährige als auch der Caddy-Fahrer stiegen aus. Der Fahrer des Caddys versetzte dem 21-Jährigen einen Kopfstoß, wobei dieser eine Gesichtsverletzung davontrug. Danach wollte der Caddy-Fahrer den 21-Jährigen noch mit einem Baseballschläger schlagen. Dieser konnte jedoch gerade noch ausweichen.

21-Jähriger konnte ausweichen

Anschließend verließ der Angegriffene fluchtartig den Ort des Geschehens und verständigte die Polizei.

Bei dem Angreifer handelte es sich um einen schlanken Mann, etwa 1,80 Meter groß, mit Boxerhaarschnitt und grauschwarzem Bart. Er trug ein T-Shirt, eine schwarze Fleeceweste sowie eine graue Arbeitshose.