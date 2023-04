Konzert für den Frieden

Heidersbach. Ein besonderes musikalisches Erlebnis erwartet die Besucher des „Konzertes für den Frieden“ am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr in der Kirche in Heidersbach. Das Konzert wird von vier Sängerinnen aus der Ukraine gestaltet, die derzeit in Heidersbach wohnen. Auf dem Programm stehen sowohl große Namen der klassischen Musik (Werke von Händel, Schumann, Puccini, Franck, Schubert) als auch Lieder aus der Ukraine. Die Künstlerinnen haben in ihrer Heimat professionelle Ausbildungen erhalten und sind zum Teil auch schon in der ukrainischen Nationaloper Kiew und in etlichen internationalen Konzertsälen und Opernhäusern aufgetreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen den Gesangsstücken werden Impulse zum Thema „Frieden“ vorgetragen. Die schrecklichen Bilder aus den Kriegsgebieten machen auch die Menschen hierzulande tief betroffen. Die Kampfhandlungen verursachen unvorstellbar großes Leid und zerstören auf Jahre die Lebensgrundlage der Menschen in der Ukraine. Mit diesem Konzert wollen die Musikerinnen Kateryna Strashchenko, Lisa Avramchuk, Tania Nelidova und Maria Nelidova ein Zeichen für den Frieden setzen, nach dem sich nicht nur ihre Landsleute so sehr sehnen. von