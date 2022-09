Video zur Königshöfer Messe

Königshofen. Die Messe lockte am Wochenende wieder Tausende nach Königshofen. Selbst vom teils unbeständigen Wetter ließen die Besucher nicht abhalten. Sie genossen den ausgelassenen Bummel über den Vergnügungspark, durch die Marktstraßen mit Krämermarkt und Ausstellern, die zünftige Musik in der Tauber-Franken-Halle und auch den Besuch der angeschlossenen Gewerbschau Agima. Impressionen von der Mess’, die noch bis zum 25. September dauert, gibt es in einem Video unter www.fnweb.de sowie im FN-Youtube-Kanal. Auf der Internetseite der FN gibt es außerdem eine Bildergalerie. Bild: Seufert

