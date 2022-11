Unternehmensintern Karriere gemacht

Lauda. Die Lauda Dr. R. Wobser ehrte Klaus Markl für 40-jährige Betriebszugehörigkeit im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Klaus Markl begann am 16. August 1982 seine Ausbildung zum Energiegeräteelektroniker bei Lauda. Nach seinem erfolgreichen Abschluss arbeitete er in der Abteilung Großkälte, bevor er im Jahr 2006 von der Produktion in den Service wechselte, wo er bis heute seine berufliche Heimat gefunden hat. Seit 2011 verantwortet Klaus Markl als Abteilungsleiter Service Support und stellvertretender Leiter Service die Abteilung Service Support und Administration – eine der wichtigsten Schnittstellen des Unternehmens zu den weltweiten Kunden. Den Werdegang des gebürtigen Wertheimers nannte Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter von Lauda, ein »Paradebeispiel für eine unternehmensinterne Karriere«. Mit seiner Bereitschaft zur fortwährenden Weiterbildung, etwa zum Betriebsinformatiker oder auch zum geprüften technischen Betriebswirt, habe Klaus Markl selbst die entscheidenden Impulse für seine berufliche Laufbahn gesetzt. „Klaus Markl ist die Inkarnation von Zuverlässigkeit und ein Vorbild für lebenslanges Lernen“, lobte Wobser. „Die größte Leistung ist es, Kunden zufriedenzustellen. Ich bin dankbar für das, was Sie für das Unternehmen geleistet haben“, schloss Dr. Gunther Wobser und überreichte dem Jubilar die Ehrenurkunde von Lauda sowie stellvertretend die Ehrenurkunde der IHK Heilbronn-Franken.

Lobende Worte fand auch der Erste Stellvertretende Bürgermeister Hubert Segeritz. Er überreichte die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg und ein Weinpräsent der Stadt. Als langjähriger Kollege, Freund und Vorgesetzter lobte Torsten Prüfer die gemeinsame Zusammenarbeit als »Erfolgsstory für beide Seiten« und betonte die Hilfsbereitschaft und den über Jahre aufgebauten, wertvollen Erfahrungsschatz seines Mitarbeiters. Der Betriebsratsvorsitzende Elmar Mohr im Namen der Belegschaft bei Klaus Markl.

Auch der Jubilar wandte sich mit anerkennenden Worten an die Geschäftsführung, lobte den respektvollen Umgang untereinander und schloss mit den Worten: »Ich fühle mich bei Lauda sehr wohl und denke gerne an die 40 Jahre zurück.«