Adolf Popp singt seit 70 Jahren im Chor

Neckar-Odenwald-Kreis. Bereits zum siebten Mal fand die Ehrungsmatinee des Sängerkreises Buchen statt. Gastgeber war in diesem Jahr der Gesangverein Frohsinn Mudau, der unter Leitung von Gerhard Bönig mit dem Lied von Hannes Wader – „Was keiner wagt, das sollt ihr wagen“ – die Ehrungsmatinee musikalisch eröffnete.

Anschließend hieß Kreischorleiter Joachim Kirchgessner 16 der 24 geladenen Jubilare mit ihren Angehörigen sowie die Ehrungspaten und Gäste willkommen. Kirchgessner gratulierte den Jubilaren und bedankte sich für ihr Engagement.

„Wer sich für den Gesang engagiert, setzt sich für eine attraktive und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in seiner Gemeinde ein und steigert damit die Lebensqualität vor Ort“. Die gute Konstitution der Jubilare begründete er damit, dass Singen ein Gesundheitserreger ist, ein Lebenselixier, das heilsame und gesundheitsfördernde Auswirkungen auf Körper, Seele und Geist hat.

Die Moderation übernahm der Sängerkreisvorsitzende Peter Schäfer. Gekonnt und informativ hatte er politische und weltliche Informationen zu den einzelnen Eintrittsjahren der Jubilare parat. Geehrt wurde für 25, 40, 50, 60, 65 und 70 Jahre aktives Singen im Chor. Die Laudatio für die Jubilare wurde von Ehrungspaten übernommen.

Gerne erinnerten sich die Jubilare an ihre Anfänge in den Chören, an Chorleiter, spezielle Liederabende und Konzerte, Musical-Aufführungen, Ausflüge und Chorreisen.

Ehrungspaten in Aktion

Ehrungspate für die Jubilare für 50, 60, 65 und 70 Jahre aktives Singen war Landrat Dr. Achim Brötel. In seiner gewohnt ansprechenden Art fand er für jede Jubilarin und jeden Jubilar die passenden persönlichen Worte und hatte manche Anekdote parat. Die goldene Ehrennadel sowie die Urkunde des deutschen Chorverbandes durfte Adolf Popp vom Gesangverein Höpfingen für 70 Jahre Singen im Chor entgegennehmen. Für 65 Jahre geehrt wurden Bertram Balles und Raimund Kreuter, MGV Hainstadt; Lothar Klotzbücher vom Gesangverein Frohsinn Waldstetten; Bernhard Schäfer, Gesangverein Frohsinn Mudau sowie Karl Heinz Gerold vom Gesangverein Frohsinn Walldürn. Für 60 Jahre wurde Heinz Killian vom Gesangverein Frohsinn Waldstetten geehrt. Die Ehrennadel und Urkunde für 50 Jahre erhielten: Hilde Berner, Gesangverein Liederkranz Eberstadt sowie Irmtraud Wollenschläger, Gesangverein Frohsinn Waldstetten.

Ehrungspate der ersten Stunde ist MdB i.R. Alois Gerig. Gerne übernahm er die Patenschaft für 40 Jahre Singen im Chor und würdigte die Jubilare mit ansprechenden Worten.

Mit der goldenen Ehrennadel und Urkunde des Badischen Chorverbandes wurden geehrt: Wilfried Bauch, Gesangverein Liederkranz Hardheim; Raimund Friedel, Gesangverein Frohsinn Mudau; Benno Sans und Siegfried Schmitt, MGV Sängerbund Altheim; Roswitha Baumann, Gesangverein Adelsheim sowie Josef Seitz, MGV Eintracht Gerichtstetten.

Die Ehrenpatenschaft für 25 Jahre aktives Singen übernahm der Bürgermeister der Gemeinde Mudau, Dr. Norbert Rippberger. Dr. Rippberger überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und richtete persönliche Worte an die zu Ehrenden.

Engagement gewürdigt

Die silberne Ehrennadel und die Urkunde des Badischen Chorverbandes für 25 Jahre erhielten: Klaus Mairon, Gesangverein Frohsinn Walldürn; Manfred Müller, Gesangverein Frohsinn Mudau; Christa Parstorfer, Bernhard Heilig und Elsa Stach, Gesangverein Sängerbund Seckach; Elke Ruff, Gesangverein Höpfingen; Georg Sans, Gesangverein Sängerbund Altheim sowie Anne Bopp und Martina Zimmermann vom Gesangverein Adelsheim.

Nach den beiden Schlussliedern – „Der Halskatarrh“ sowie „Aus der Traube in die Tonne“ – durch den Gesangverein Frohsinn Mudau bedankte sich Sängerkreisvorsitzender Peter Schäfer bei allen, die zum Gelingen der diesjährigen Ehrungsmatinee beigetragen hatten. ds