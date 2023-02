Städtepartnerschaft aufs Neue belebt

Lauda-Königshofen/Boissy-Saint-Léger. Ein französisch-deutsches Städtepartnerschaftsfest stand im Mittelpunkt des Besuchs einer 23-köpfigen Delegation aus Lauda-Königshofen in Boissy-Saint-Léger.

Eingeladen – sowohl zum Delegationsbesuch als auch zum französisch-deutschen Festabend – hatte der Partnerschaftsverein „Association Boissy Jumelage (ABJ)“ unter Federführung dessen Präsidentin Michèle Besigot.

Teilnehmer an der mehrtägigen Reise waren Mitglieder und Unterstützende des Partnerschaftskomitees der Stadt Lauda-Königshofen, inklusive dessen Vorsitzender Claudia Heidrich sowie zahlreicher Schülerinnen und Schüler des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG).

„Carnaval des amis de jumelage Boissy et Lauda-Königshofen“ („Karneval der Städtepartnerschaftsfreunde“) lautete das Motto am Samstagabend für die vielen Besucher im Festsaal „La Ferme“ der Stadt Boissy. Dabei stand – neben dem geselligen Beisammensein und Gesprächen bei kulinarischen Spezialitäten – ein unterhaltsames und mitreißendes Konzert des „BSL-Orchestra“ unter Leitung von Frédéric Paulin auf dem Programm.

Mehrere Kooperationen

Dieses Blasorchester ist nicht nur im kulturellen Leben vor Ort und im Département Val de Marne sehr präsent, sondern tritt immer wieder auch bei verschiedenen Veranstaltungen außerhalb des Großraums Paris und der Region Île-de-France auf. Unter anderem gab es mehrere musikalische Kooperationen mit dem MSG-Orchester. Neben international bekannten Melodien wartete das „BSL-Orchestra“ auch mit dem deutschen Hitklassiker „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens auf.

Zweisprachig moderiert

Zweisprachig moderiert wurde der Auftritt auf Französisch von Orchestermitglied Patricia sowie auf Deutsch abwechselnd von Claudia Heidrich und von Boissys Stadtdelegierter und Bürgermeisterstellvertreterin Claire Gassmann.

Die Gruppe „Maravilhas do Ribatejo de Boissy Saint Léger“, ein Ensemble örtlich ansässiger jugendlicher und erwachsener Portugiesinnen und Portugiesen, präsentierte Folkloretänze aus Portugal sowohl zum Zuschauen als auch zum Mitmachen. Zudem sorgte ab späterer Stunde ein DJ für Tanzmusik.

Ein weiterer Höhepunkt der Delegationsreise war ein deutsch-französischer Kultur- und Gesprächsabend in Boissys Kino beim Forum des Stadtquartiers „La Haie Griselle“. Dort wurde unter Regie der ABJ der 2019er-Film „Zwischen uns die Mauer“ im deutschen Original mit französischen Untertiteln gezeigt. Der Film, der auf dem autobiografischen Roman von Katja Hildebrand basiert, führte auf beeindruckend dokumentierende Weise die Dramatik der Liebe einer westdeutschen Jugendlichen zu einem jungen Ostberliner Mitte der 1980er Jahre zu Zeiten der Berliner Mauer vor Augen.

Gesprächs- und Diskussionsrunde

Eine anschließende zweisprachige Gesprächs- und Diskussionsrunde drehte sich beispielsweise um die Frage, inwieweit noch heute „Mauern“ in den Köpfen der Menschen und in der Gesellschaft in den „alten“ oder den „neuen“ Bundesländern vorhanden sind.

Ein Zwischenstopp auf der Hinfahrt in der historischen Stadt Reims („Hauptstadt der Weinbauregion Champagne“) mit Besuch der imposanten gotischen Kathedrale „Notre-Dame de Reims“ sowie eine Tagesexkursion nach Paris mit individuellem Besichtigungsprogramm rundeten die Delegationsreise ab.

Gleichzeitig wurde die Städtepartnerschaft zwischen Boissy und Lauda-Königshofen aufs Neue belebt, wie ABJ-Präsidentin Michèle Besigot, Stadträtin Claire Gassmann und Lauda-Königshofens Komiteevorsitzende Claudia Heidrich übereinstimmend resümierten.

Nach Corona-bedingter Verzögerung wurde im Mai 2022 in Lauda-Königshofen und im Juli 2022 in Boissy das 20-Jahr-Jubiläum dieser Städtepartnerschaft nachgeholt und gemeinsam groß gefeiert.

Auch 2023 stehen zahlreiche Aktionen, Projekte und Besuche auf der Agenda. Bereits Ende Januar veranstaltete das hiesige Partnerschaftskomitee gemeinsam mit der Stadt Lauda-Königshofen einen französisch-deutschen Kultur- und Gesprächsabend mit dem Titel „Starke Frauen im Austausch“ in der MSG-Aula in Lauda (wir berichteten).

Weitere Planungen für das laufende Jahr sind unter anderem ein erneutes Konzert des international renommierten Chors „Francis Poulenc“ aus Boissy am Pfingstsonntagabend in der Gerlachsheimer Barockkirche „Heilig Kreuz“ sowie ein Besuch des Handballteams aus der französischen Partnerstadt von Donnerstag, 18. (Christi Himmelfahrt), bis Sonntag, 21. Mai.

Darüber hinaus beabsichtigt Claudia Heidrich, im kommenden Jahr ein Gastspiel des „BSL-Orchestra“ in Lauda-Königshofen – inklusive Kooperation mit einem hiesigen Orchester – zu initiieren und durchzuführen.