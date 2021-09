Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona - Schulen in der Region beteiligen sich an den „Lernbrücken“ des baden-württembergischen Kultusministeriums Schulen in Lauda-Königshofen: Lücken beim Lernstoff schließen

Büffeln statt Erholung in den Ferien: Die Schulen bieten mit Lernbrücken den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, durch Corona entstandene Lücken zu schließen. Ein Blick in die Schulen.