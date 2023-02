Sakrale Chormusik

Oberlauda/Gerchsheim. Der Chor Inselmut unter der Leitung von Isabella Lohner singt im März sein geistliches Chorkonzert „In Saecula Saeculorum“. Am Freitag, 10. März wird das neue Programm um 19.30 Uhr in der Kirche St. Martin in Oberlauda sowie am Sonntag, 12. März, um 17.30 Uhr in der Kirche St. Johannes der Täufer in Gerchsheim zu hören sein.

Der Chor singt unter anderem Werke von Schütz, Bach, Mozart, Bruckner, Rheinberger, Gjeilo und Miskinis, meist a cappella: Vertraute Klänge und erfrischende Kompositionen neuerer Zeit aus dem unerschöpflichen Fundus sakraler Chormusik.

Ergänzt wird das Konzert mit Orgelmusik, gespielt von Christoph Preiß. Genau drei Jahre zuvor wurde dieses Konzert coronabedingt sehr kurzfristig abgesagt. Mit kleinen Programmänderungen und der Gestaltung von Isabella Lohner wird es nun endlich aufgeführt.

Seit dem letzten Jahr probt der Chor Inselmut ohne Einschränkungen und unter der neuen Leitung wieder regelmäßig und hat bereits ein Weihnachtskonzert gesungen. Der Erlös von 500 Euro kam der Tafel Lauda-Königshofen zugute.

Gegründet 1994, hat sich der Chor durch engagierte Chorleiter, regelmäßige Probewochenenden und zahlreiche weltliche sowie geistliche Konzerte stetig weiterentwickelt. So konnten die Sängerinnen und Sänger in den vergangenen Jahrzehnten bereits dreimal über die Badische Chorprämie freuen, die vom badischen Chorverband für herausragende Konzerte verliehen wird.

Isabella Lohner, geboren 1995 bei Augsburg, staatlich geprüfte Ensembleleiterin, studiert derzeit Schulmusik mit Schwerpunkt Chorleitung an der Hochschule für Musik in Würzburg, arbeitet seit einem Jahr mit dem Chor. Christoph Preiß, Jahrgang 2001, Student an der HfM Würzburg, wurde bereits vielfach ausgezeichnet.

Einlass zu den Konzerten ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Der Eintritt ist frei, der Erlös aus den Spenden geht an den Hilfsverein Luz & Vida (für Peru), in dem die Chorleiterin aktiv ist.