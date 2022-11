Neues Leben für historische Mauern

Lauda-Königshofen. Wie sieht die Zukunft des Alten Rathauses in Gerlachsheim aus? Über diese Frage macht man sich im Gemeinderat Gedanken. Das städtische Gebäude mit barrierefreiem Zugang soll weiterentwickelt werden. Einstimmig votierte das Gremium bei der Sitzung am Montag im Laudaer Rathaussaal für einen möglichen Verkauf der Liegenschaft, um dem Gebäude neues Leben einzuhauchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das denkmalgeschützte Haus in der Würzburger Straße – Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet – steht seit geraumer Zeit leer. Und es hat schon bessere Tage gesehen. Bis zur Gemeindereform war es das Rathaus des Orts, später zogen Verwaltungsstelle und Sparkasse dort ein. Es fungierte als Vereinsstätte und Ideenfabrik der „Brainstation“.

Räume stehen leer

Mittlerweile werden die Räume nur noch selten vom Männergesangverein und vom Heimat- und Kulturverein genutzt. Der Ortschaftsrat könnte nach seiner Einführung nach der Kommunalwahl 2024 in anderen städtischen Räumen tagen, machte Bürgermeister Dr. Lukas Braun deutlich, dass man dieses Gebäude veräußern kann, ohne das Vereinsleben zu tangieren.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Höpfingen tagte Dorfgemeinschaftshaus nimmt Form an Mehr erfahren

Nachdem der Gemeinderat bereits 2019 über das Objekt diskutierte, wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, das nun die Grundlage für die Verhandlungen liefert.

Erdgeschoss und Obergeschoss bieten auf jeweils 130 Quadratmetern Fläche Platz für eine vielfältige Nutzung. Nicht ausgebaut ist das Dachgeschoss. Zum historischen Gebäude gehört auch ein Gewölbekeller.

Neben Wohnzwecken kann man sich bei der Stadtverwaltung auch die Weiterentwicklung von Büroräumen vorstellen. Die rund 540 Quadratmeter große Fläche erlaubt zudem die Möglichkeit zur Gestaltung eines Garten- und Außenbereichs.

Mit veräußert werden soll, so hieß es bei der Sitzung des Gemeinderats, auch die angrenzende Reihe der öffentlichen Parkplätze hinter dem Gebäude. Die Zufahrt über die Herrenbergstraße sowie die restlichen 13 Parkplätze stehen nicht zum Verkauf an, sondern bleiben für die Gewerbetreibenden, Kunden und Anwohner.

Mit dem Exposé will man nun in die Vermarktung gehen. Bis 31. Januar 2023 können Interessenten ihre Konzepte einreichen. Im ersten Quartal will die Verwaltung sie dann dem Gemeinderat vorstellen und eine Entscheidung treffen.