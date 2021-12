Neue Taubertal-Spiele sind jetzt verfügbar

Die neuen Taubertal-Spiele der Stadt Lauda-Königshofen sind ab sofort in der Region erhältlich.

Lauda-Königshofen. „Der Taubertal-Express“ ist ein hochwertig produziertes Kennerspiel für ein anspruchsvolles Publikum. Es versetzt zwei bis vier Spieler ab zwölf Jahren in die prosperierende Eisenbahnstadt Lauda im 20. Jahrhundert. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Eisenbahnpionieren und Baumeistern. Sie befördern berühmte Passagiere der Zeitgeschichte und erschließen im gesamten Taubertal und in der weiteren Umgebung zahlreiche Wirtschafts- und Bahngebäude.

Dabei gewinnen die Spieler mit dem Ausbau der Eisenbahnstadt Lauda zunehmenden Einfluss. Bei alledem wird eine clevere und vorausschauende Planung belohnt. Das komplexe Kennerspiel in erneut streng limitierter Auflage punktet mit einer umfangreichen Ausstattung – natürlich „Made in Germany“.

In der üppig gefüllten Spielebox befinden sich unter anderem ein großer Spielplan zum zweimaligen Aufklappen, vier Spielertableaus, 50 Karten, 72 Holz- und 320 Stanzteile (darunter Münzen und Plättchen, über 60 Bahnhofsgebäude, Schaffnermützen und noch vieles mehr) sowie über 40 Zug- und Waggon-Puzzleteile.

Auch als Kartenspiel

„Die Händler vom Taubertal“ gibt es auch für die Jackentasche und zwar als Kartenspiel für zwei bis vier Spieler ab 8 Jahren. Es setzt auf das Spielprinzip des großen Brettspiels und wird mit 150 Karten gespielt. Spielautor und städtischer Wirtschaftsförderer Christoph Kraus verrät: „Nach über einjähriger Entwicklungszeit fährt der ‚Taubertal-Express‘ pünktlich zum Weihnachtsfest in den Zielbahnhof ein. Wer strategische Brettspiele mit 100 Prozent Taktik- und 0 Prozent Glücksanteil mag und sich gerne einen Abend lang in die goldene Eisenbahner-Ära im Taubertal versetzt, sollte unbedingt zusteigen. Die variantenreiche Spielmechanik eröffnet viele verschiedene Siegstrategien, die sich mit jeder Partie weiter verfeinern lassen.“

Zu zweit sei der Taubertal-Express besonders gut spielbar. „Großer Dank gilt Christoph Haberkorn, selbst großer Bahn-Fan, der großen Anteil an der Ausgestaltung einer gut verzahnten Spielmechanik hatte. Er kennt den Prototypen in allen Entwicklungsstadien, hat in unzähligen Testpartien offen und ehrlich Verbesserungsvorschläge eingebracht und auch mit Kritik nicht gespart, sodass die Spielmechanik beständig in Nuancen verfeinert werden konnte. Volldampf voraus für ein innovatives Spielerlebnis mit gehobenem Anspruch und großem Wiederspielreiz. Jetzt wird‘s höchste Eisenbahn.“

Die Spiele konnten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Lauda-Königshofen realisiert werden. Als besonderen Kaufanreiz erhalten die ersten 500 Käufer zusätzlich zum „Taubertal-Express“ eine Broschüre mit einem Blick auf die Geschichte des Bahnhofs Lauda.

Die Broschüre ist – falls bei den Verkaufsstellen bereits vergriffen – noch als Restkontingent im Rathaus Lauda oder Foto Besserer erhältlich.

Die Verkaufsstellen sind wie folgt:

Bad Mergentheim: Apotheke O’Vita im Activ-Center, Buchhandlung Moritz und Lux.

Beckstein: Becksteiner Winzer.

Boxberg: Tankstelle Herm.

Creglingen: Schönberger Schreibwaren & Bürobedarf.

Epplingen: Löwenmarkt.

Freudenberg-Rauenberg: Bücherkobold.

Gerchsheim: Lebensmittelmarkt Seubert.

Gerlachsheim: Löwenmarkt.

Gissigheim: Bäckerei Berberich.

Großrinderfeld: Bäckerei Rudi Dürr, Blumen-Pavillon Knorsch.

Königheim: Metzgerei Morschheuser.

Königshofen: Tankcenter Herm, Total-Tankstelle.

Krautheim: Heinz Keilbach Schreib- und Spielwaren.

Külsheim: Löwenmarkt, REWE-Markt Frey.

Lauda: Bahnhofskiosk Angela Kaserer, Buchhandlung Moritz und Lux, Edeka-Markt Tischer, Foto Besserer, Stadt Apotheke O’Vita, Schön & Selten, Steine-Atelier, Tank-Center Herm.

Tauberbischofsheim: Buchhandlung Schwarz auf Weiß, Tankcenter Herm, Tabakwaren Keillbach, FN-Geschäftsstelle.

Wertheim: Knecht Ruprecht, Tankcenter Herm.Wittighausen: Lebensmittelmarkt Landwehr.

Nähere Infos: auf www.lauda-koenigshofen.de/taubertal-express.