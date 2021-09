Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball - Die deutsche Nationalmannschaft der Bürgermeister absolviert am Wochenende Trainingslager und Spiel im Taubertal / Große Ehre für Markus Herrera Torrez Nationalmannschaft der Bürgermeister: Wertheimer OB erstmals berufen

Besondere Ehre für Wertheims Stadtoberhaupt Markus Herrera Torrez. Erstmals wurde er in die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft berufen. Sie absolviert Ende der Woche in Edelfingen ein Trainingslager – und spielt in Unterbalbach.