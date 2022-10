Musik in den Herzen

Lauda-Königshofen. Bei der Leitungsübergabefeier der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal im Rathaussaal in Lauda stand neben Gruß- und Dankesworten ein Konzert im Mittelpunkt, bei dem ehemalige und aktuelle Schüler, Musikerkollegen und Lehrkräfte mitwirkten.

„Das Musizieren miteinander liegt uns sehr am Herzen. Musik bewegt uns sowohl in den Herzen als auch in den Beinen und verbindet die Menschen aller Generationen sowie Herkünfte untereinander“, unterstrich die Moderatorin und stellvertretende Musikschulleiterin Manja Huber.

Den Auftakt bildete ein Septett mit Hanna Ziewski (Blockflöte), Manja Huber (Viola), Jule Reichert (Cello), Christiane Stribel-Berge (Oboe), Anna Gehrig, Andreas Berge (beide Violine) und Josef Backi (Klarinette) mit einem „Mini-Concertino“ von Daniel Hellbach, gefolgt von dem Duo Antonia Koke (Querflöte) und Kai Müller (Klavier) mit einer Serenade von Beethoven.

Eine Balletteinlage präsentierten unter choreografischer Leitung von Stefanie Goes die jungen Tänzerinnen Kristina Güßgen, Maya Hepp, Maya-Sofie Hirt, Talita Mota-Hehn, Janina Knoch und Patricia Schweikert.

Nach zwei stimmungsvollen und einfühlsamen Gitarrensoli bot das Lehrer-Trio mit Christiane Stribel-Berge (Oboe), Andreas Berge (Violine) und Arseniy Strokovskiy (Akkordeon) bei zwei Musikstücken unter anderem einen Tango von Carlos Gardel.

Mit dem bekannten Chansons-Klassiker „Non, je ne regrette rien“ stellte Nachwuchssängerin Noura Bouhra, Teilnehmerin beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2022 in der Sparte „Pop-Gesang“, begleitet von Sonja Freitag ihr außergewöhnliches Talent unter Beweis.

Zum Abschluss der sehr gelungenen, abwechslungsreichen und begeisternden Konzertsoiree spielte eine Musikschullehrer-Band mit Sonja Freitag (Gesang), Franz Beckert (E-Gitarre), Dirk Hofmann (E-Bass) und Martin Scheffel (Schlagzeug) Leon Russeels „This Masquerade“ und den Evergreen „What a wonderful World“, der durch den legendären US-amerikanischen Jazztrompeter, Sänger und Schauspieler Louis Daniel „Satchmo“ Armstrong zum weltweit berühmten Hit wurde. pdw