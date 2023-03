Lauda-Königshofen. Mit einer Mahnwache gedachte die Türkisch-Islamische Gemeinde Lauda und Umgebung am Samstag der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Bei dieser Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz von Lauda sprach auch der Bürgermeister von Lauda-Königshofen, Dr. Lukas Braun.

