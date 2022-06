Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erstes Jugendforum - Interesse der Teilnehmer an „ihren“ Zukunftsthemen war groß. Bei einer Projektgruppe soll die Arbeit fortgesetzt werden Lauda-Königshofen: Ideen für mehr „Jugend-Freundlichkeit“

Jugendliche an demokratischen Prozessen beteiligen will man in Lauda-Königshofen. Den Auftakt dazu machte am Freitag das Jugendforum.