Kostenloses Qi-Gong-Angebot startet wieder

Lauda. „Für mich ist Qi Gong eine Verbindung des Geistes zur Einheit. Diese Verbindung ist eine friedliche, eine ohne Erwartung, eine Verbindung in der Leere, in die Pause“, erklärt Rainer Kinscher, Kursleiter mit Lizenz in Lauda, der zum 16. Mal kostenlos „Qi Gong auf der Wiese“ anbietet. „Wenn wir Qi Gong praktizieren, stört uns nichts mehr, wir sind im Sein, es zählt der Moment, das Hier und Jetzt.“ Start von „Qi Gong auf der Wiese“ vor dem Dampflokdenkmal ist am Freitag, 5. Mai, von 18.30 bis 19.30 Uhr. Bis Ende September findet die Kursreihe immer montags und freitags statt, ausgenommen in den Ferien. Der Montag von 10 bis 11 Uhr steht unter dem Motto „Schwungvoll in die neue Woche“, der Freitag von 18.30 bis 19.30 Uhr, nach den Sommerferien 18 bis 19 Uhr, verfolgt das Thema „Vital und gelassen ins Wochenende“. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung notwendig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Passend zur Aktionsreihe auf der Wiese gibt es einen Jahresausflug. Dieser führt am 17. Juni nach Dinkelsbühl. Neben einer Stadtbesichtigung wird es auch Gelegenheit für Qi Gong-Übungen geben. Wer mitfahren möchte, darf sich bei Rainer Kinscher anmelden, entweder telefonisch unter 09343/58615 oder per Mail an kibun.raiki@gmx.net.