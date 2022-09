Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Königshöfer Messe - Festbier und Programm des Volksfests vom 16. bis 25. September vorgestellt Königshofen: Vollgas geben für ein „normales“ Messe-Vergnügen

Riesenrad, Festbier und jede Menge Musik in der Halle: Die Königshöfer Messe steht in den Startlöchern. Das Programm ist – wie in den Jahren vor Corona – wieder bunt und vielfältig.