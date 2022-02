Kita-Neubau in Königshofen: Gefahren minimieren

Die Wichtigkeit haben alle betont: Der Kindergarten in Königshofen ist dringend notwendig und muss gebaut werden. Die katholische Einrichtung neben der Pfarrkirche ist nicht mehr zukunftsfähig.

Von der Planung sind alle Fraktionen überzeugt. Dass sich an der möglichen Verkehrssituation aber eine breite Debatte entzündet, scheint auf den ersten Blick vielleicht verwunderlich – gibt es doch an der bisherigen Einrichtung noch weniger Parkmöglichkeiten.

Dennoch sind die Argumente nicht vor der Hand zu weisen. Wer schon einmal sein Kind zur Kita gebracht oder abgeholt hat, kann davon ein Lied singen. Da hätte man am besten sechs Augen, um alles im Blick zu haben. Und manche Eltern würden ihre Sprösslinge am liebsten in den Gruppenraum oder auch ins Klassenzimmer der Grundschule daneben fahren.

Deswegen tut man bei der Verwaltung gut daran, sich mit dem Thema ausführlich zu beschäftigen und mögliche Schwachstellen zu minimieren. Vorbeugen ist eben immer besser.