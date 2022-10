Hoch motiviert gespielt

Heckfeld. Nach coronabedingter zweijähriger Zwangspause war es so weit. Endlich hieß es wieder Vorhang auf für die lange herbeigesehnten Theaterabende der Theatergruppe „Frei Schnauze Heckfeld“. Doch konnte man nicht wie geplant zwei Wochenenden spielen, denn schon nach der ersten Woche war „Schluss mit Lustig“, als krankheitsbedingt gleich mehrere Spieler ausfielen. Daher hat die Theatergruppe beschlossen, die ausgefallenen Abende jetzt am Wochenende nachzuholen.

Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Theaterstück anzuschauen, denn die Spieler waren hoch motiviert, um den Zuschauern einen kurzweiligen Abend zu bereiten. Die Stimmung war hervorragend, was vor allem an der passenden Mimik, der Situationskomik, viel Lokalem und der hervorragenden Spielweise lag. Gespielt wurde das Lustspiel in vier Akten von Peter Schwarz mit dem Titel „Hubertus der große Geschäftsmann“.

Zu den gelungenen Theaterabenden haben auch alle Beteiligten hinter der Bühne beigetragen. Für das Bühnenbild war die Theatergruppe verantwortlich. Einstudiert wurde das Stück von Gerlinde Hemlein, souffliert hat Celine Hemlein. Wer Lust auf einen fröhlichen Theaterabend bekommen hat, kann sich das Stück noch einmal anschauen. In Bad Mergentheim am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Kursaal (Kartenvorverkauf: Tourist Information, Marktplatz 1, Telefon 07931/574820 sowie an der Abendkasse und unter www.kurpark.reservix.de). Und im Sportheim in Heckfeld am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober, um 19 Uhr. Kartenbestellung bei Familie Udo Hönninger, Telefon 09343/589591 täglich ab 18 Uhr oder per E-Mail: mail@theater-freischnauze.de. Weitere Infos können auf der Homepage unter www.theater-freischnauze.de nachlesen.