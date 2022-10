Hubertus Hammer plagen Geldsorgen

Bad Mergentheim. Das Heckfelder Theater „Frei Schnauze“ führt das Stück „Hubertus, der große Geschäftsmann“, ein Lustspiel in vier Akten von Peter Schwarz am Freitag, 21. Oktober im Kurhaus-Kursaal auf. Zum Inhalt: Hubertus Hammer plagen große Geldsorgen und er möchte durch strenge Einsparungen sein Konto wieder ins Plus bringen. Seine Frau Roswitha sieht das völlig anders und zieht aus. Hubertus genießt das Leben mit seinem Freund und Nachbarn Friedolin Mausloch. Als der eine geniale Geschäftsidee hat, scheint die Rettung nahe zu sein... Seit mehr als 25 Jahren unterhält die Theatergruppe „Frei Schnauze mit ihrer Spielfreude. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse. Bild: Theater Heckfeld

