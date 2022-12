Gleich drei neue Ehrenmitglieder

Heckfeld. Bei seiner Jahresabschlussfeier ernannte der FC Heckfeld drei Männer, die sich um den Verein in besonderer Weise verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern: Alfons und Helmuth Volkert sowie Heinz Hellinger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Gemeinschaft in einem Verein funktioniert, zeigt sich immer wieder in der Resonanz und Akzeptanz, die interne Vereinsveranstaltungen bei den Mitgliedern finden. Und dass dies beim FC Heckfeld ausgezeichnet funktioniert, das hat auch die Jahresabschlussfeier im Heckfelder Sportheim bewiesen.

Erfreut über den durchaus guten Besuch zeigte sich Kuno Hemlein, der als einer der beiden Vorsitzenden die aktiven und passiven Vereinsmitglieder mit ihren Partnern sowie die Gäste empfing. Sein besonderer Gruß galt Ortsvorsteher Tobias Sauer sowie den Gründungs- und Ehrenmitgliedern.

Mehr zum Thema Musikkapelle Bernhard Blank ist seit 65 Jahren als Musiker aktiv Mehr erfahren

Diese vorweihnachtliche Feier, so der Vorsitzende, sei für alle, die durch ihren aktiven Einsatz, aber auch durch ihre ideelle Unterstützung die Arbeit im Verein und in der Gemeinschaft unterstützten und förderten. Das Programm solle dazu beitragen, die Gemeinschaft beim FC Heckfeld sowie seinem Partnerverein TSV Dittwar weiter zu vertiefen. Sie gab aber auch Gelegenheit, in festlichem Rahmen verdiente Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement im FC auszuzeichnen und zu ehren. Wie eng man sich in Heckfeld mit dem Sportverein verbunden fühlt und wie weit das Spektrum der Aktivitäten reicht, hat sich an diesem Abend in den Ehrungen und Auszeichnungen gezeigt, die von den Vorsitzenden Ralf und Kuno Hemlein und Schriftführer Harald Schwarz durchgeführt wurden.

Besondere Verdienste erworben

Die Vereinsehrennadel mit Urkunde für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten: Gerhard Both, Paul Hellinger, Herbert Plasch, Bernhard Seubert, Eugen Volkert und Norbert Volkert.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Jürgen Nietsch und Peter Volkert ausgezeichnet.

Die Vereinsehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft ging an: Barbara Blatz, Klaus Bolze, Manuel Both, Martina Hellinger und Nicole Hönninger.

Für 15-jährige Mitarbeit im Vorstand wurde Tobias Sauer geehrt, auch seine Frau Nadine wurde vom Verein bedacht.

Für besondere Verdienste rund um den FC Heckfeld wurden Alfons Volkert, Helmuth Volkert und Heinz Hellinger zu Ehrenmitgliedern ernannt. Als absolutes Highlight erwies sich im Anschluss der Einakter der Theatergruppe Frei-Schnauze des FC. Mit dem Stück „Der Weihnachtswunsch“ brillierten die Jugendspieler Lea Hönninger, Celine Hemlein, Luca Hönninger, Elias Volkert, Kim Wiescholek und Klara Hildebrand.

Nützliches und Brauchbares konnte man in Anschluss bei der vom Vorstand bestens organisierten Tombola gewinnen. Vorstand Kuno Hemlein vergaß zum Schluss nicht, diejenigen zu erwähnen, die zum Gelingen der Feier beigetragen hatten. pm