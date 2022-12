Bernhard Blank ist seit 65 Jahren als Musiker aktiv

Steinbach. Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Musikkapelle Steinbach standen Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch Christoph Goldschmitt wurde der aktuelle Mitgliederstand mit 38 Mitgliedern bekanntgegeben.

Beim anschließenden Jahresrückblick der für das Jahr 2021 aus bekannten Gründen kurz ausfiel, konnte der Schriftführer Sebastian Schuldt zumindest für das zweite Halbjahr noch ein Spendenkonzert und einige kirchliche Anlässe benennen.

Kassenwart Stefan Schneider wurde nach seinem ausführlichen Rechenschaftsbericht die vorbildliche Führung der Vereinskasse durch die Prüfer Roland Schneider und Jürgen Schüßler bescheinigt. Die von Roland Schneider beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Beim Bericht des Dirigenten übernahm Michael Schüßler, der zusammen mit Selina Utz, die musikalische Leitung unter sich hat, das Wort. Er bedankte sich bei seinen MMusikern, die trotz langer Pause die Proben wieder so zahlreich besuchen. Man habe die wenigen Auftritte im Jahr 2021 gut gemeistert.

Ehrungen

Anschließend standen die Ehrungen an. So wurde Thomas Schüßler für 45-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ihm wurde eine Urkunde sowie die Vereinsehrennadel in Gold mit der Zahl 45 verliehen.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Eugen Bundschuh geehrt, ihm wurde eine Urkunde, sowie die Vereinsehrennadel in Gold mit der Zahl 60 verliehen.

Auf 65 Jahre Mitgliedschaft kann Bernhard Blank zurückblicken. Ihm übergab Christoph Goldschmitt eine Ehrenurkunde sowie die Vereinsehrennadel in Gold mit der Zahl 65.

Am Ende bedankte sich Christoph Goldschmitt bei allen Mitgliedern sowie den Vorstandskollegen für ihren Einsatz um den Verein als auch für die gute und harmonische Zusammenarbeit.