Glascontainer müssen weg

Lauda-Königshofen. Die seit mehreren Jahren in Oberlauda aufgestellten Altglas- und Altkleider-Container befinden sich laut Aussage des Umweltamtes des Main-Tauber-Kreises in einem Überschwemmungsgebiet. Bei plötzlich einsetzendem Hochwasser, wären sie also nicht mehr standsicher und könnten weggespült werden. Deshalb, so wurde das Ordnungsamt der Stadt informiert, müssten die Container entfernt werden.

Die Stadt wollte gerne einen anderen Standort für die Container finden, um die Bürgerinnen und Bürger weiter bei der Mülltrennung zu unterstützen, doch so einfach stellt sich die Sache nicht dar. Nach Rücksprache mit den beiden Gemeinderatsmitgliedern Jochen Groß und Fabian Bayer wurden die zwei Alternativstandorte am Parkplatz Richtung Waldkindergarten und direkt an der Grünfläche neben dem Kindergarten aus verschiedenen Gründen für ungeeignet gehalten. Weitere Alternativen konnten bisher noch nicht gefunden werden.

„Wir sehen somit keinen anderen Weg, als vorerst auf Altglas- und Altkleidercontainer in Oberlauda zu verzichten“, sind sich Stadtverwaltung und die beiden Stadträte einig.

Bis ein neuer Standort gefunden worden ist, bittet die Stadt die Bürgerinnen und Bürger von Oberlauda, auf andere Standorte im Stadtgebiet auszuweichen. Die nächstgelegenen Standorte sind in der Badstraße beim Hallen- und Freibad, beziehungsweise Stadion, oder in der Tauberstraße.

Wer hilfreiche Vorschläge machen kann, soll diese den beiden Stadträten Jochen Groß und Fabian Bayer mitteilen. Sie setzen sich dann unmittelbar mit der Stadtverwaltung in Verbindung, damit auch in Oberlauda bald wieder Sammelcontainer für Altglas und Altkleider stehen können. pm