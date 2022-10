Gebühren werden erhöht

Lauda-Königshofen. Die Abwassergebühren in Lauda-Königshofen werden angehoben. Der Gemeinderat beschloss bei seiner Sitzung am Montag im Rathaussaal eine moderate Erhöhung bei der gesplitteten Abwassergebühr. Das Büro Schmidt und Häuser hatte die Kalkulation vorgenommen und für das Schmutzwasser ab 1. Januar eine Gebühr von 3,61 Euro je Kubikmeter statt bisher 3,24 Euro errechnet, wie Kämmerer Günter Haberkorn erläuterte. Die Niederschlagswassergebühr steigt von derzeit 0,49 Euro je Quadratmeter auf nun 0,51 Euro.

Geändert und angepasst wurde auch die Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben. Denn diese Satzung orientiert sich an der aktuell gültigen Abwassersatzung. Da dort aber die zugrunde liegende Klärgebühr nicht mehr vorkommt, steht eine Modernisierung an. Künftig wird als Grundlage der Berechnung die Schmutzwassergebühr genutzt, so der Kämmerer.

Einstimmig erfolgte die Vergabe der Bauleistungen zum Einbau von Regel-, Mess- und Steuerungstechnik in den städtischen Regenbehandlungsanlagen. Den Zuschlag erhielt die Firma UFT aus Bad Mergentheim zum Preis von 456 880 Euro. dib