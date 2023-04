„Faire Preispolitik“

Sabine Baumeister wies auf die Jugendbeteiligung am Freitag, 26. Mai, in Lauda-Königshofen hin. Sie appellierte an die Räte, dass an diesem Tag zur „Abschlussbesprechung“ gegen 11.40 Uhr mindestens ein Vertreter jeder Fraktion anwesend ist, um sich mit den Jugendlichen auszutauschen.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun sagte, man werde eruieren, in welchen öffentlichen Gebäuden die Schaffung einer Wickelmöglichkeit für Babys realisiert werden könne.

Charly Höfling sprach sich für größere Schilder aus, die auf den Park-and-Ride“-Parkplatz hinweisen. Der Rathauschef meinte, dass man dran sei und die derzeitige Beschilderung eine Übergangslösung sei.

Stadtrat Gerd Holler merkte an, dass in Zukunft darauf geachtet werden solle, den Radweg zwischen Königshofen und Unterbalbach wieder zu säubern, nachdem er von Landwirten benutzt und verschmutzt worden sei, die auf ihre dortigen Äcker gelangen wollen. ktm