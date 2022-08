Viel Musik bei bestem Wetter

Hettigenbeuern. Das Götzenturmfest der „Heddebörmer Musikanten“ war auch in diesem Jahr ein besonderes Highlight. Bereits zum 32. Mal fand es in der Freizeitanlage rund um den Götzenturm statt.

Samstags erfolgte der musikalische Auftakt mit dem Musikverein Germania Bürgstadt, danach sorgten die „Schüpfer“ vom Musikverein Unterschüpf für Stimmung.

Am Sonntag gab es nach dem Frühschoppen mit der Musikkapelle Bretzingen einen gelungenen Auftritt der Jugendkapelle der Heddebörmer Musikanten. Beim Kindernachmittag konnten die Mädchen und Jungen basteln, später sorgte die Odenwälder Trachtenkapelle Wenschdorf/Monbrunn für Unterhaltung, bevor der Sonntagabend mit der Odenwälder Trachtenkapelle Mudau ausklang.

Montags unterhielt zunächst das Duo Banal, bevor als Highlight der Festausklang mit den einheimischen „Heddebörmer Musikanten“ mächtig gefeiert wurde.

„Was wäre ein Verein ohne die Unterstützung passiver Mitglieder“, stellten Vorsitzender Matthias Breunig und stellvertretender Vorsitzender Sebastian Stegmüller bei der Durchführung der Ehrungen fest.

Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurden geehrt: Matthias Berres, Timo Blumenschein, Christel Brenner, Klaus Dörzenbach, Gerd Lenz, Fredy Hollschuh, Wolfgang Keller, Lutz Meixner, Detlev Möls, Bernd Stegmüller, Walter Steiniger, Christoph Walter, Alois Weismann, Bernhard Weismann und Dieter Wölfelschneider.

Bereits seit 40 Jahren halten Egon Blumenschein, Bernhard Breunig, Horst Edelmann, Gebhard Farrenkopf, Anton Hirsch, Gebhard Klotz, Eugen Meixner, Andreas Pföhler, Wolfgang Reiser, Reinhold Scheuermann, Rainer Schwab, Bernhard Stuhl, Rudolf Thor und Christina Brenneis dem Verein die Treue.

Für zehn Jahre aktives Musikspielen wurden Carina Rohm, Nora Neubauer und Johanna Berberich geehrt. Seit 15 Jahren spielen Joachim Stumpf und Irmgard Heinrichs Musik. Für 20-jähriges Musikspielen wurden Sebastian Stegmüller und Steffen Schnepf ausgezeichnet. Thomas Eck ist seit 30 Jahren aktiver Musiker. Britta Mayer und Wolfgang Meixner sind seit 35 Jahren dabei. Markus Brenneis spielt seit 45 Jahren bei den Heddebörmer Musikanten Musik.

Sebastian Stegmüller und Matthias Breunig dankten den langjährigen Aktiven.

„Etwas ganz Besonderes“

Für beachtliche fünf Jahrzehnte als Musiker wurden Peter Süssenbach und Karlheinz Pföhler sowohl vom Verein als auch vom Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland ausgezeichnet. „50 Jahre, das ist wirklich etwas ganz Besonderes“, so die einhellige Feststellung. Beide seien echte Stützen des Vereins und stets zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Peter Süssenbach sei als Sänger, Schlagzeuger und Unterhalter Garant für gute Stimmung bei den Auftritten.

Schon seit 30 Jahren ist Bernd Berres Dirigent der „Heddebörmer Musikanten“. Er habe viel bewegt und meistere stets ruhig und souverän die Proben, zollte Matthias Breunig Anerkennung. Die Jugendausbildung liege ihm besonders am Herzen. Wie viele Musikproben, wie viele Auftritte und wie viel Arbeit im Hintergrund dies über die langen Jahre waren, das sei nicht abzuschätzen.

Stellvertretende Ortsvorsteherin Regina Eck lobte das Götzenturmfest als besonders Highlight im Ortsleben des Morretals. Die großartige Atmosphäre und beschwingte Musik seien Grund dafür, dass sich die Gäste so sehr auf das beliebte Musikfest freuen. Sie dankte dafür, dass der Musikverein immer zu Stelle sei, wenn Veranstaltungen in Hettigenbeuern einem musikalischen Rahmen brauchen.

„50 Jahre Musik spielen, dass stelle eine entsprechende Lebensleistung dar“; würdigte dann auch Herbert Münkel und überreichte an Karlheinz Pföhler und Peter Süssenbach die goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusik.

Für sein außerordentliches Engagement und ganz besondere Leistungen und Verdienste im Sinne der Blasmusik überreiche der Verbandsvorsitzende an Dirigent Bernd Berres die Verbandsehrennadel des Blasmusikverbandes Odenwald-Tauber. „30 Jahre Dirigent einer Musikkapelle sind schwer zu würdigen und in Worte zu fassen“, betonte Münkel und so herrschte Einigkeit.

Alle Redner hoben außerdem die erfolgreiche Jugendarbeit der „Heddebörmer Musikanten“ hervor. hes