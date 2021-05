Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Großeinsatz in der Becksteiner Straße in Lauda - Rund 60 Feuerwehrleute bekämpften gegen 6 Uhr am Pfingstsonntag die Flammen / Rettungshubschrauber vor Ort Drei Verletzte bei Hausbrand in Lauda

Dramatische Szenen spielten sich in der Becksteiner Straße in Lauda am frühen Pfingstsonntagmorgen ab: Ein Mann sprang vor den Flammen aus dem Fenster. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Wohnhausbrand an.