Main-Tauber-Kreis. Die Straftaten im Bereich Cybercrime (779 Fälle) weisen einen leichten Rückgang um 2,3 Prozent auf (minus 18 Fälle), wie aus der Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Heilbronn hervorgeht. In den Kreisen Main-Tauber (plus 50,3 Prozent auf 218 Fälle) und Neckar-Odenwald (plus 37 Prozent auf 111 Fälle) ist allerdings ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen, woe Präsident Frank Spitzmüller mitteilt..

