Benefizkonzert mit Inselmut

Oberlauda/Gerlachsheim. Der Chor Inselmut unter der Leitung von Isabella Lohner singt im März sein geistliches Chorkonzert „In Saecula Saeculorum“. Am Freitag, 10. März, wird das neue Programm in der Kirche St. Martin in Oberlauda, sowie am Sonntag, den 12. März, in der Kirche St. Johannes, der Täufer, in Gerchsheim zu hören sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Chor singt, meist a cappella, unter anderem Werke von Schütz, Bach, Mozart, Bruckner, Rheinberger, Gjeilo und Miskinis. Vertraute Klänge und erfrischende Kompositionen neuerer Zeit aus dem unerschöpflichen Fundus sakraler Chormusik.

Ergänzt wird das Konzert mit Orgelmusik, gespielt von Christoph Preiß. Genau drei Jahre zuvor wurde dieses Konzert coronabedingt sehr kurzfristig abgesagt. Mit kleinen Programmänderungen und der Gestaltung von Isabella Lohner wird es nun endlich aufgeführt. Seit dem letzten Jahr probt der Chor Inselmut unter der neuen Leitung.

Mehr zum Thema Chorkonzerte Sakrale Chormusik Mehr erfahren

Christoph Preiß, Jahrgang 2001, der an der HfM Würzburg bei Professor Dr. h.c. Christoph Bossert Orgel und bei Professor Bernd Glemser Klavier studiert, erspielte sich im letzten Sommer den Förderpreis der Jury des 1. Internationalen Online- Orgelwettbewerbs im Rahmen der Bach Biennale Weimar erspielen.