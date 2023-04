Ampelanlage wird ab dem 24. April erneuert

Lauda. Das Land Baden-Württemberg modernisiert die Ampelanlage in Lauda am Bahndurchlass auf den neuesten Stand der Technik. Hierfür wird die Anlage ab Montag, 24. April, abgeschaltet. Von der Bundesstraße aus nach Lauda fahrend kann der Verkehr wie gewohnt fließen. Aus Lauda heraus wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 10. Mai, an. Als Folge dieser Modernisierung werden sowohl der Verkehrsfluss als auch der Fußgängerschutz nachhaltig verbessert. Die Investitionskosten für das Land belaufen sich auf 36 000 Euro. Bild: Stadt/Matthias Ernst

