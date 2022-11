Ein feierliches adventliches Benefizkonzert findet am Sonntag, 27. November, um 16.30 Uhr in der St. Antonius-Kirche in Deubach anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Heissler-Orgel statt.

Musikalisch Mitwirkende sind Anne Spinner (Orgel und Sopran), Franziska Renner (Mezzosopran), Regina Schurk (Sopran), Anita Spinner (Alt), Konrad Bauer (Trompete) sowie das Eiersheimer Bläserquartett.

...