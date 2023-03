50 Jahre „Jedermänner“ im TV Königshofen

Königshofen. „Feste soll man feiern, wie sie fallen.“ Damit war für die Verantwortlichen klar: 50 Jahre „Jedermänner“ sind ein Grund zum Feiern – mit Aktiven und Ehemaligen. „Fitness gepaart mit Geselligkeit“, so umschrieb Vorsitzende Waltraud Grünewald die Männergymnastik im Turnverein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Initiative von Wolfgang Krüger, Hans Wagner und Karl Michelbach ging die Gruppe im November 1972 an den Start und bereicherte somit das sportliche Angebot des Vereins.

Die Übungsstunde fand jeden Montag unter Leitung von Wolfgang Krüger statt. Es wurde kräftig die Werbetrommel gerührt und bereits 1979 zählte die Gruppe 30 Aktive.

Mehr zum Thema TSV-Turnabteilung Margarete Beckstein war über 50 Jahre im Einsatz Mehr erfahren

Erstmals präsentierten sich die Männer beim Turnerball 1976 unter dem Motto „So richtig nett ist’s nur im Bett“. Der Auftritt machte allen viel Spaß – und weitere folgten. Die Vorführungen zählten viele Jahre zu den Highlights beim Turnerball, da es an Ideenreichtum nicht mangelte.

Viele gesellige Aktionen

Neben der wöchentlichen Trainingsstunde gab es viele gesellige Aktionen: Kegelabende, Radausfahrten und Ausflüge. 1985 stand Wolfgang Krüger aus gesundheitlichen Gründen als Übungsleiter nicht mehr zur Verfügung. Erfreulicherweise erklärte sich Manfred Müller bereit, die Gruppe zu übernehmen und steht nach fast 40 Jahren den „Jedermännern“ immer noch vor.

Durch jüngere Neuzugänge und andere Schwerpunkte im Übungsangebot veränderte sich im Laufe der folgenden Jahre die Struktur der Trainingsstunde. Dies wurde zum Anlass genommen, das Angebot des Turnvereins erneut zu erweitern. 1994 wurde eine Gruppe für „Ältere“ unter Leitung von Wolfgang Krüger gegründet. Seit diesem Zeitpunkt üben die „Jedermänner“ – wie schon immer – am Montag und die „Senioren 60+“ am Dienstagabend.

So, wie sich die Zeit ändert, ändern sich auch die Anforderungen an die Übungsleiter. Standen bei den „Jedermännern“ überwiegend Ballspiele auf dem Trainingsplan, hat heute in beiden Gruppen die Gymnastik ihren festen Platz. Hier kommen Hanteln, Pezzibälle, Theraband und Flexibar zum Einsatz.

Bei den „Senioren 60+“ sorgt das Trainerteam Christa und Holger Krüger und Werner Meyer für die nötige Abwechslung. Für die Organisation und gesellige Veranstaltungen ist Franz Engert verantwortlich.

„Dass Bewegung gut tut“, so Grünewald, sieht man an Karl Michelbach, einem Mann der ersten Stunde. Er besucht seit 50 Jahren regelmäßig die Gymnastikstunde. Sein Fazit: „Es ist es nie zu spät, mit Sport zu beginnen. Und gemeinsam macht es einfach Spaß“. Auch heute wird die Geselligkeit in den Gruppen gepflegt und der obligatorische „Absacker“ nach der Stunde gehört einfach dazu.

Mit dem Titel „Lasst Bilder sprechen, sie sagen mehr als Worte“ hatten Gerlinde und Gerhard Hönig eine Bilderpräsentation zusammengestellt und die Jahre Revue passieren lassen.

Abschließend stellte Grünewald nochmals den Stellenwert der Männergruppen im Verein heraus und bedankte sich für die Arbeitseinsätze bei Veranstaltungen. Sie überreichte an die Verantwortlichen ein Präsent und wünschte ihnen weiterhin viel Spaß und Freude beim Vereinssport.

Zum Abschluss spielte Thomas Hofmann einige Musikstücke auf dem Saxophon.