Zelten mit der Jugend des FC Külsheim

Külsheim. „Freies Zelten“ bei der Jugendabteilung des FC Külsheim stand am Wochenende in der Brunnenstadt auf dem Ferienprogramm. Viel Spaß hatten dabei auf dem Sportgelände des Fußballclubs 16 Kinder mitsamt den als Betreuer fungierenden Eltern und Großeltern.

Nach dem Zeltaufbau widmete man sich dem, was im Freien am besten klappt: einem ganzen Reigen an Freiluftspielen auf dem weitläufigen Gelände, von Frisbee bis Fußball. Einige verbrachten Zeit am Lagerfeuer. Vier Kinder unternahmen in Begleitung von Erwachsenen außerdem gemeinsam eine Nachtwanderung. Zum Grillen am Lagerfeuer hatten alle sich etwas Leckeres mitgebracht. hpw