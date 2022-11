Neuwahlen brachten einige Veränderungen

Külsheim. Die Mitglieder des Fördervereins des FC Külsheim 2003 kamen am Mittwochabend im Sportheim Külsheim zur jährlichen Versammlung zusammen. Die turnusgemäßen Wahlen bestätigten den Vorsitzenden Benjamin Baumann.

Nach der Begrüßung sagte Sitzungsleiter Baumann über das Berichtsjahr 2021, es habe 13 Versammlungen gegeben. Corona bedingt sei es eine schwere Zeit im Vereinsleben gewesen, es sei deshalb auch kein Rennen unter normalen Umständen möglich gewesen. Also habe man 2021 ein virtuelles Rennen kreiert, welches 58 Anmeldungen gefunden habe. Zum Jahr 2022 ließ der Vorsitzende ergänzend wissen, dass über viele Jahre gewohnte Mountainbike-Rennen habe im Juli wieder stattgefunden.

Schatzmeisterin Irene Trabold sagte in ihrem Bericht, dieser sei ein kurzer, da bekanntermaßen ja nicht viel gelaufen sei. Nach dem gelisteten Zahlenwerk erklärte Jupp Ballweg, Kassenprüfer zusammen mit Kurt Kiesecker, eine einwandfreie Kassenführung könne bestätigt werden. Empfohlen werde zudem die Entlastung des Vorstands des Fördervereins. Ballweg erwähnte die Leistung des Fördervereins des FC Külsheim, in der Zeit von Corona die Motivation des Vorstands gehalten zu haben, das sei nicht selbstverständlich. So habe das Mountainbike-Rennen 2022 wieder durchgezogen werden können. Die Versammlung entlastete den Vorstand auf Antrag von Ballweg einstimmig.

Neuwahlen

Der zweite Vorsitzende Karl-Heinz Düll war Wahlleiter bei der anstehenden Wahl des Vorsit-zenden, die Versammlung bestätigte Benjamin Baumann einhellig. Dieser übernahm die Leitung der weiteren Wahlen.

Man wählte Natalie Lange einstimmig zur Schriftführerin als Nachfolgerin von Dirk Riedl. Die Versammlung bestimmte die Beisitzer Detlev Meixner, Markus Imhof, Ralf Bundschuh, Dirk Riedl und Svea Bundschuh ebenso einhellig wie die Kassenprüfer Jupp Ballweg und Kurt Kiesecker.

Der Vorsitzende würdigte die langjährige Mitarbeit von Anja Beringer im Führungsgremium des Fördervereins und verabschiedete diese mit guten Wünschen und einem Präsent. Baumann dankte dem gesamten Vorstandsteam und deren Partnern für die geleistete Arbeit, dem Orga-Team und dem Hauptverein. Er richtete Dank an die Stadt Külsheim für deren Unterstützung und ebenso dem städti-schen Bauhof.

Beim Punkt Verschiedenes erläuterte Detlev Meixner aktuelle Entwicklungen bezüglich der Rennstre-cke und beleuchtete die Ergebnisse diverser Gespräche. Eine anregende Diskussion schloss sich an. hpw