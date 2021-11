Külsheim: Adventskranz als Gemeinschaftswerk

Külsheim. Wenn die Gedanken in Richtung „Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür“ gehen und Kerzenschein adventliche Stimmung verbreitet, machen sich die Helfer daran, den Kranz kunstvoll zu binden. Im vergangenen Jahr hatten Bernhard Geiger als Leiter des städtischen Bauhofs und sein Mitarbeiter Taseer Abbas Naqvi diese Aufgabe übernommen.

Geiger fand, dass dies eigentlich auch eine Aufgabe für eine etwas größere Gruppe sein könnte. Ihm kam gleich ein passenden Gedanken: „Ich kann mich auf meine Winzerinnen und Winzer verlassen.“ Kein Wunder: Schließlich gestalten die Külsheimer Winzer beim Großen Markt, sofern dieser stattfinden kann, seit Jahren den Weinbrunnen am Rathaus. Und so fragte Geiger die heimischen Winzer, ob sie zu helfen bereit wären, wenn es im Weinberg nichts zu „schaffen“ gibt. Prompt erhielt er eine Zusage.

Ab dem frühen Mittwochabend kamen acht Helfer in den städtischen Bauhof. Dort ist genug Platz, um die schlauchförmige Grundstruktur des künftigen Adventskranzes auszubreiten. Reichlich frisches Tannengrün und Werkzeug waren auch schon da. Die achtköpfige Gruppe bereitete das Grün mit fleißigen Händen gemeinsam vor, ehe es zu einem gewaltigen Adventskranz gebunden wurde.

„Wir bleiben solange bis alles fertig ist“, hieß es mit Schmunzeln. Nach vier Stunden war das Werk gelungen. Die Baustelle blieb keinesfalls „trocken“, es gab Wasser und gegorenen Traubensaft. Am Freitagvormittag wird der große Adventskranz vom Bauhof der Stadt Külsheim auf dem Rathausbrunnen sicher angebracht, denn für viele Leute beginnt die Adventszeit in Külsheim erst mit der Segnung des Adventskranzes am Rathausbrunnen und dem dortigen Entzünden der ersten Kerze und es dann heißt: „Sehet, die erste Kerze brennt“. Pfarrer Joachim Seraphin wird dies so wie im vergangenen Jahr in aller Stille und mithin ohne Publikum tun, zugleich auch alle Adventskränze und alle Kerzen überall in der Umgebung segnen.

Schon diese erste brennende Kerze auf dem schönen Kranz auf dem Rathausbrunnen bringt vorweihnachtliche Stimmung in die Herzen der Menschen. Das gilt ebenfalls für die mit Lichterketten beleuchteten Nordmanntannen vor dem Alten Rathaus in Külsheim, auf dem Schlossplatz sowie in allen Stadtteilen sowie das dekorative Tannengrün aus dem Külsheimer Stadtwald.

In einer Zeit, in der der Weihnachtsmarkt ebenso ausfällt wie andere adventliche Treffen in größerem Rahmen, lassen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Altersklassen gerne von solch erbaulicher Atmosphäre bezaubern.