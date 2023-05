Kindergarten-Förderer ziehen positive Jahresbilanz

Eiersheim. Zur Jahreshauptversammlung traf sich der Kindergartenförderverein St. Aloysius Eiersheim im örtlichen Pfarrhaus.

Nach der Eröffnung durch die Vorsitzende Christiane Kesch verlas Schriftführerin Linda Göbel das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung. Danach zog die Vorsitzende eine positive Bilanz. Der Verein unterstützte den Kindergarten und das Leitungsteam bei ihren Aktivitäten.

Linda Göbel erinnerte an verschiedene Veranstaltungen wie etwa den Dämmerschoppen nach der Flurprozession zu Christi Himmelfahrt, Ausflüge der Mädchen und Jungen, das Kindergartenfest mit der Verabschiedung der Vorschüler, die Beteiligung am Ferienprogramm der Stadt Külsheim, den Martinsumzug und die Schrottsammlung.

Nach dem Bericht der Kassiererin Carolin Böttge bescheinigten die beiden Prüfer Christian Baumann und Silvia Roßmann diese eine einwandfreie Führung der Finanzen. Der Vorstand wurde danach einstimmig entlastet.

Kindergartenleitung Kerstin Hildenbrand bedankte sich beim Förderverein für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Sie gab einen kleinen Einblick in die aktuelle personelle Situation in der Betreuungseinrichtung.

Hingewiesen wurde von Kesch auf den Dämmerschoppen des Vereins am Mittwoch, 17. Mai, nach der Flurprozession in der Dorfscheune hin. Ferner organisieren die Förderer das Fest zum 70-jährigen Bestehen des Kindergartens am Sonntag, 2. Juli. Beginn ist um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche. zug