Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Obere Mühle” in Külsheim - Landesentwicklungsministerium Nicole Razavi macht sich in Külsheim ein Bild von einem ganz besonderen Projekt – und ist begeistert In Külsheim: „Wohnen im Denkmal hat Konjunktur”

Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, weilte am Freitag mit Regierungspräsident Wolfgang Reimer in Külsheim wegen der „Oberen Mühle“. Adrian Groß und Miriam Lüer sanieren dieses Kulturdenkmal derzeit.