FC Külsheim zeichnet langjährige Mitglieder aus

Külsheim. Der FC Külsheim ehrte am Sonntag im Sportheim Mitglieder, die dem Verein bereits seit zehn, 25, 40 oder 50 Jahre die Treue halten.

Co-Vorsitzender Stefan Platz freute sich, solche Auszeichnungen für langjährige Zugehörigkeit vornehmen zu dürfen, seien doch solche Mitglieder das Wichtigste für einen Verein. Die Geehrten haben den FC seit vielen Jahren unterstützt, sei es durch die Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen oder mit Rat und Tat bei eigenen Aktionen. Als etwas Besonderes hob Platz die anstehende Auszeichnung von fünf Mitgliedern für 50 Jahre Vereinstreue hervor, darunter ehemalige Abteilungsleiter und Vorstandsmitglieder.

Wie es in der Mitteilung des Vereins heißt, lag für zehn Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Bronze bereit für Robin Behringer, Christoph Bischof, Maria Düll, Lara Floder, Kai Götzelmann, Florentine von Knobelsdorff, Gisela Krug, Heiko Schneider, Saskia Steinbach, Doreen Wenz und Sandra Wollny. Für 25-jährige Treue gab es die Ehrennadel in Silber für Marianne Goldschmitt, Stefan Heußlein, Jürgen Kölpin, Stefanie Kölpin, David Schmidt, Markus Schuldt und Sebastian Schuldt.

40 Jahre Mitglied beim FC sind Bertram Grein, Gabi Grimm, Georg Pelz, Siegfried Roos und Ute Wörner. Sie erhielten jeweils die Ehrennadel in Gold. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft beim FC Külsheim blicken der Ehrenvorsitzende Alfred Bauch, Leo Dorbath, Erwin Geiger, Hans-Joachim Schmidt und Günther Seidenfuß zurück. Sie bekamen die Ehrennadel in Gold mit Ehrenkranz. Übergeben wurden die Auszeichnungen von Stefan Platz und dem Co-Vorsitzenden Sven Bohn.

Platz ergänzte, der FC Külsheim werde heuer 90 Jahre alt. Dazu gebe es am Dienstag, 22. November ab 19.30 Uhr im Sportheim einen Vortrag über das Jahr 1932 und die Anfänge des Vereins.