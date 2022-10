Erstes Uissigheimer Turmfest

Uissigheim. Der neue Aussichtsturm auf dem Stahlberg in Uissigheim ist ein Anziehungspunkt für Wanderer, Radfahrer, und Spaziergänger aus nah und fern. Am Sonntag, 9. Oktober, findet dort ab 11 Uhr das erste Uissigheimer Turmfest statt.

Die Vereinsgemeinschaft der örtlichen Vereine hat ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Dabei ist auch für Essen und Getränke gesorgt.

Es besteht die Möglichkeit, den Aussichtsturm zu besteigen (104 Stufen), um den Blick auf die schöne Umgebung zu genießen. Bei schönem Wetter lässt die Sicht auf das Tauber- und Maintal, hinein in den Spessart bis hinauf zum Rhöngebirge die Mühe des Aufstiegs sicherlich schnell vergessen. Wer möchte, kann auch die neu renovierte Dreifaltigkeitskapelle besichtigen. Turm, Schutzhütte und Dreifaltigkeitskapelle bilden ein einmaliges und sehenswerten Ensemble auf dem 380 m hohen Stahlberg.

Hinweise zum Parken

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es am Aussichtsturm auf dem Stahlberg keine Parkplätze gibt. Die Besucher sollen an der Stahlberghalle oder in den umliegenden Ortsstraßen parken und von dort einen kurzen Spaziergang zum Turm unternehmen. Für diejenigen, die es lieber bequemer angehen wollen, gibt es die Möglichkeit, auf dem Schulhof zu parken und von dort den eingerichteten Bustransfer in Anspruch zu nehmen.